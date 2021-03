A dispetto del nome esotico, il Tango 2 è una malattia genetica molto brutta nonché rara, tanto che colpisce solo “100 bambini in tutto il mondo”. Una di loro è Giada, di soli 16 mesi, che vive a Pompei. “L’organismo di Giada – spiega Pasquale Malafronte, suo papà – non rende energia correttamente e le sue cellule non forniscono il materiale necessario per il corretto funzionamento. Questa malattia si presenta sotto varie forme in ogni singolo bambino affetto, ma li unisce mediante le loro crisi metaboliche. Crisi comuni ed improvvise, e ad alcuni soggetti ha provocato anche la morte precoce”.

I genitori

Pasquale aggiunge che ancora non esistono farmaci approvati per le cure ma le speranze sono aumentate quando con la moglie hanno scoperto dell’esistenza della “Tango2 research foundation’’, che si occupa proprio dello studio di questa malattia. I genitori di Giada hanno così deciso di avviare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. Per fare in modo che Giada e altri bambini possano sperare in un futuro. La campagna ha già superato le 900 condivisioni e le donazioni sono andate oltre i 7mila euro, anche se serve ancora molto per aiutare la fondazione. La raccolta è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/gfm/ aiutare-la-raccolta-fondi-per- il-tango2