“Siamo arrivati ormai alla terza ondata del contagio in tutta Italia. In Campania anche oggi 2500 nuovi positivi, come negli scorsi giorni. Significa che dovremmo fare il tracciamento dei contatti almeno per 25mila persone: in queste condizioni, con il personale sanitario impegnato nelle vaccinazioni, e’ impossibile”. Cosi’ il governatore Vincenzo De Luca nella consueta diretta social del venerdi’ pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid.

“Siamo arrivati dove era inevitabile – afferma il Presidente della Campania – La capacita’ di contagio delle varianti e’ estremamente aggressiva e tocca la popolazione piu’ giovane ancora di piu’ che quella anziana: la prima ragione dell’esplosione del contagio e’ questa. La seconda e’ che abbiamo avuto una serie di comportamenti scorretti in un clima di rilassamento generale. Addirittura avevamo le spiagge gremite nei fine settimana, sembrava di essere a Ferragosto. In alcune zone poi c’e’ un’assoluta mancanza di controllo, alcuni sindaci di grandi citta’ non hanno fatto niente. Un contagio cosi’ generalizzato e cosi’ pericoloso e’ impossibile da contrastare senza un impegno straordinario. Siamo stati completamente abbandonati a noi stessi – conclude De Luca -. Come era ampiamente prevedibile ormai siamo in zona rossa”