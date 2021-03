A Battipaglia, nel Salernitano sanzionato un pub che somministrava bevande alcoliche in bottiglie di vetro durante la serata. Ben oltre le ore 18, agli oltre venti avventori presenti. Percio’, l’attivita’ commerciale è sanzionata con la misura accessoria della chiusura per giorni cinque. Identificate e sanzionate le ventidue persone che erano nel locale, destinatarie di altrettante sanzioni individuali. E’ quanto emerge dall’esito dei controlli anti-Covid disposti dal questore di Salerno, Maurizio Ficarra.

I controlli

I servizi svolti da polizia, carabinieri, Guardia di finanza, esercito, polizia municipale e provinciale, nel corso della settimana appena trascorsa, hanno portato al controllo di 8mila 232 persone, di cui 247 sanzionate per mancato uso della mascherina, di 5mila 347 veicoli e di 2mila 203 esercizi pubblici. Le sanzioni sono scattate per 23 titolari di esercizi pubblici, di cui in quattro casi anche con chiusura del locale.