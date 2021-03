I mercatali vogliono tornare a lavorare e così manifesteranno nell’area vesuviana. L’appuntamento è per giovedì, il 2 aprile, con un presidio mobile. Il percorso della manifestazione vedrà la partenza dal casello autostradale di Palma Campania. Poi imbocco della Statale 268, uscita Ottaviano, e ritorno al casello auto autostradale di Palma Campania. Un circuito che sarà ripetuto 5 volte da circa cento ambulanti con i loro furgoni e che hanno aderito alla protesta.

A promuovere la protesta contro le norme antiCovid che chiudono i mercati se non per vendita di alimenti è il Goia Campania, associazione di categoria: «Siamo stanchi di questa denigrazione da parte dello stato e degli enti locali», fanno sapere in una nota. L’obiettivo della manifestazione punta a sensibilizzare in merito alle problematiche del settore. Una mobilitazione autorizzata dalle forze dell’ordine e che avrà naturalmente ripercussioni sul traffico.