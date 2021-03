Prosegue il ciclo di incontri formativi della Scuola Bruniana, che ha organizzato per i praticanti un “percorso formativo integrato”, denominato “L’Agorà dei Praticanti Avvocati”. Domani, venerdì 12 marzo, dalle 15 alle 17, sarà la volta di “Nullità e riti alternativi”. Ne parleranno il Dott. Luca Pisciotta (Sostituto Procuratore – Nola e presidente della locale sezione di A.N.M.), la Dott.ssa Ester Ricciardelli (Giudice Sez. Penale – Nola), gli avvocati Anna Nunziata e Massimiliano Secondulfo (entrambi del Foro di Nola).

Dal 19 marzo

Mentre, venerdì 19 marzo, dalle 15 alle 17 si parlerà di “Tecniche di redazione atto-parere in materia di diritto penale” con l’avvocato Teresa Di Nuzzo (Foro di Nola). “Profili processuali e sostanziali (art. 52 del codice deontologico)” sarà, infine, l’argomento dell’evento di venerdì 26 marzo, dalle 15 alle 17, con l’avvocato Gianmario Sposito (Foro di Nola) e l’avvocato Angelo Bianco (Foro di Nola).

Avanti nonostante il Covid

Vanno avanti con successo, nonostante le problematiche derivanti dal Covid-19, i venerdì della Scuola Bruniana di Nola. Infatti, i Praticanti Avvocati, raggiunti in modalità on line, e in presenza (non appena sarà possibile), assistono a una rassegna critica delle novità giurisprudenziali; gli aspetti pratici relativi alle udienze civili, penali, amministrative e tributarie; la redazione guidata di atti e pareri e le norme deontologiche. Lo scorso venerdì 5 marzo, è stato affrontato l’argomento “Reati contro la P. A. Rassegna critica delle ultime sentenze di legittimità e di merito in materia di diritto penale con il Dott. Luca Pisciotta (Sostituto Procuratore – Nola) e l’avvocato Vincenzo Miele (Foro di Nola).