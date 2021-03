I carabinieri della Stazione di Giugliano, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno arrestato – in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare – un 44enne, gravemente indiziato per il reato di atti persecutori. I Carabinieri hanno accertato che l’uomo, ormai da alcuni anni, aveva posto in essere delle gravi condotte vessatorie nei confronti della sua vicina di casa, che erano andate via via aggravandosi dopo la morte del marito della donna. Il 44enne, che perseguitava la vittima rivolgendole frasi offensive, minatorie e talvolta sputandole addosso. In altre occasioni l’uomo si era mostrato in slip nel cortile condominiale, facendosi vedere dalla vittima mentre si masturbava.

Le telecamere

La donna è costretta, anche per evitare che l’uomo provasse ad entrare in casa, ad installare un impianto di videosorveglianza. Aveva registrato, in più di un’occasione, l’uomo mentre gettava dell’urina sulla biancheria stesa. Il perdurante panico ha finalmente convinto la donna a rivolgersi ai carabinieri che hanno tratto in arrestato lo stalker.