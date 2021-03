Archiviato il girone di andata del Fantacalcio Sarnese, il Presidente Nino “Lions” De Filippo ha dato via alla premiazione ai suoi iscritti con più di 150 premi in palio della fanta-competizione. Ricordiamo che partecipano ben 780 team provenienti da tutta la Campania ed anche da altre Regioni d’Italia, facendo sì che a pochi anni dalla sua nascita (anno 2017) colloca l’associazione Fantacalcio Sarnese come una tra le competizioni più grandi della Penisola non soltanto come ricordato per i 780 team ma anche come innovazione della competizione.

L’elenco

Ecco una carrellata di nomi con il riconoscimento ottenuto. I vincitori del primo posto della Lega Premium, Santino Vitolo, con la squadra “Macelleria Vitolo hanno ritirato il ciclomotore Liberty 150.

Anche la città di Striano insieme Sarno premiate dal Fantacalcio Sarnese. I vincitori del secondo posto della Lega Medium (Emilio Falco, Adolfo Siano) con la squadra “Safe2000” hanno ritirato un ciclomotore “Liberty 150”.

Il vincitore del terzo posto della Lega Medium è invece Gerardo Fortunato con la squadra Ultras Nocera a cui va un ciclomotore Benelli.

«Ringraziamo i nostri partecipanti per aver avuto fiducia in noi. Ed è proprio la fiducia di tutti i partecipanti che ci dà lo stimolo giusto per fare bene sempre di più, anno dopo anno. Il nostro motto non cambierà mai: trasparenza e lealtà!», fanno sapere gli organizzatori.

Dopo la consegna dei ciclomotori e dei 101 premi nelle competizioni mensile, miglior punteggio di giornata e “la lotteria”, adesso non resta che aspettare i vincitori delle leghe, oltre chiaramente agli altri premi che saranno assegnati mensilmente ed al termine di ogni giornata.

1 di 4

Il presidente

Il Presidente ringrazia tutti i suoi sostenitori ricordando come tutto ciò sia nato da un’iniziativa di un gruppo di amici a Sarno e cresciuta negli anni,sino a portare alla nascita delle tre leghe che tra gli iscritti ha ricevuto un’ ampia approvazione e nonché un’innovazione mai vista dalla creazione del Fantacalcio.

Per restare aggiornati seguite la pagina Facebook