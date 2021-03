Carmine Gagliardi e la moglie Maddalena, 80 anni, sposati da oltre 50, se ne sono andati nel giro di una giornata per colpa del Covid. Il dramma a Castellammare, con la figlia Giovanna che in un post ha raccontato lo strazio e la pericolosità del Virus. “Cara mamma mi hai lasciato anche tu, dopo neanche 24 ore che s’è né andato l’amore della tua vita. Non ci sono parole per descrivere il tuo e il nostro dolore, mi raccomando fate i bravi e proteggeteci. Tu e il nonno uniti in un solo respiro”.

Salgono le vittime

E’ lo straziante post di Giovanna Gagliardi, figlia di Carmine e Maddalena stroncati dal covid a poche ore di distanza. Le due vittime, entrambe di Castellammare di Stabia fanno salire il numero complessivo a 73 nella cittadina stabiese. E nella stessa giornata di ieri è morta anche Laura la sorella di Maddalena. “Abbiamo voluto diffondere il nostro dolore per far capire agli stabiesi la pericolosità del Covid visto il brutto periodo che stiamo vivendo”.