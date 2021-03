Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, ha emanato ieri un’ordinanza per disporre la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali a partire da oggi, lunedì 8 marzo 2021. Lo stesso primo cittadino ha annunciato nei giorni scorsi di essere positivo al Covid. Inoltre Pompei è tra le città maggiormente colpite dal Coronavirus, al punto che la Regione ha disposto uno screening. Naturalmente non tutti gli uffici potranno essere chiusi.

Fanno eccezione e restano aperti il Cimitero Comunale che resterà aperto solo perconsentire le operazioni di tumulazione delle salme: l’Ufficio di stato civile, esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e morte; l’ Ufficio anagrafe solo per consentire il rinnovo delle carte di identità scadute o smarrite; l’ Ufficio Protocollo, esclusivamente per gli atti in scadenza (con utilizzo della pec: protocollo@pec.comune.pompei.na.it); il Comando Polizia Locale, per comprovati motivi di necessità e urgenza e previo appuntamento ai seguenti recapiti: segreteriacomando@pec.comune.pompei.na.it o segreteriacomando@comune.pompei.na.it.