Condannato a 25 anni in cella per avere ucciso e poi nascosto il corpo di Luana Rainone, 31 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale. L’omicidio a luglio scorso, mentre la salma fu ritrovata dopo giorni a Poggiomarino in un terreno non lontano dall’abitazione del killer. Secondo chi ha indagato, Luana, donna sposata e mamma di San Valentino Torio, avrebbe voluto rivelare tutto alla moglie di Del Sorbo che così l’accoltellò mortalmente. Ieri la condanna per l’uomo, a cui il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche. Il pm aveva infatti chiesto l’ergastolo.

I fatti

L’avrebbe dunque uccisa colpendola alla gola con un coltello da cucina al culmine di una lite. Poi avrebbe occultato il cadavere, avvolgendolo in una coperta e lanciandolo in un pozzo nelle campagne di Poggiomarino. È lì che i Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno recuperato il corpo di Luana Rainone, la 31enne uccisa per motivi sentimentali. L’uomo confessò quando il cerchio si strinse intorno a lui, ammettendo le proprie responsabilità. E sarebbe stato proprio lui a condurre i militari nel luogo dove avrebbe occultato il cadavere della 31enne, in un pozzo non lontano da una casa diroccata in via Fontanelle nel Comune di Poggiomarino.