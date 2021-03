Due persone arrestate, cinque denunciate e raffica di multe per violazioni alle norme anti-contagio e al codice della strada. È il bilancio di un servizio di controllo del territorio ad ”Alto impatto” eseguito dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata (Napoli), insieme a quelli del reggimento Campania, del nucleo cinofili di Sarno (Salerno) e della stazione carabinieri forestale di Roccarainola. A Poggiomarino, i militari dell’Arma hanno denunciato due persone già note alle forze dell’ordine di 61 e 54 anni sorpresi a bordo di un autocarro. Trasportavano, senza autorizzazione, rifiuti speciali, parte dei quali erano già sversati illecitamente in una periferia del comune. Nel corso dell’attività i carabinieri hanno controllato 181 persone e 102 veicoli.

Gli altri interventi

Un soggetto segnalato al prefetto quale assuntore di stupefacenti, poichè sorpreso in possesso di una dose di hashish ad uso personale. Nell’ambito delle verifiche sul rispetto del codice della strada, sono sedici le contravvenzioni elevate, con due veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa. Sedici anche le multe comminate per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, tutte relative a persone trovate senza giustificato motivo fuori dal loro comune di residenza. Chiusa temporaneamente anche una pasticceria poichè era stato consentito agli avventori di consumare negli spazi interni alimenti e bevande.