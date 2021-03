Lo aveva invitato a moderare la velocita’ con la sua auto, visto che stava percorrendo un centro abitato. Ma lui ha reagito con violenza picchiandolo con calci e pugni. E’ accaduto giovedi’ scorso a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. La vittima delle percosse e’ un postino: identificato dai carabinieri e denunciato in stato di liberta’ un 30enne del posto, gia’ noto alle forze dell’ordine.

Il video sul web

L’aggressione e’ stata ripresa da qualcuno con il cellulare ed il video, da giorni, e’ diventato virale. Il postino stava recapitando la posta in via Massimo Stanzione quando e’ stato aggredito dopo il diverbio con il 30enne. Le accuse per l’aggressore sono di violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio.