Un 41enne di nazionalità rumena si è impiccato nella casa dove viveva a Montecorvino Pugliano, nel Salernitano. L’uomo pare fosse affetto da una depressione anche per via della perdita del lavoro causa pandemia. A fare la tragica scoperta, il fratello dell’uomo che ha subito chiamato le forze dell’ordine ed il 118. Inutile ogni soccorso, il 41enne era già senza vita.

Sul posto del suicidio sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Battipaglia che hanno provveduto agli accertamenti del caso per risalire con certezza alle motivazione dell’estremo gesto. Sono tanti gli attestati di stima e solidarietà alla famiglia dell’uomo, molto conosciuto per la sua attività di manovale. Lavoro che però non stava più svolgendo causa crisi economica.