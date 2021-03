Sangue ieri a Baronissi, nel Salernitano. Un dipendente comunale, il geometra Giuseppe Sabatino Petrone, per cause da accertare, è rimasto vittima di un incidente. Ha perso il controllo della guida della sua auto. Inutili, purtroppo, i soccorsi: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre al 118, la Polizia Municipale e i carabinieri per far luce sulla tragedia. Alla vedova, maestra Pina, ai figli e alla famiglia tutta, il cordoglio del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, dei colleghi e di tutta la città.

Il sindaco

Siamo sconvolti per il tragico e incredibile accaduto. Aspettiamo di conoscere la dinamica ma ciò che ci addolora è la scomparsa di un uomo buono, un lavoratore dedito al lavoro e alla famiglia, con la passione per l’agricoltura. Un ottimo funzionario, serio, laborioso, stimato e amato. Lascerà un vuoto in tutti”.