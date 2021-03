Un cinghiale a spasso lungo l’Ofantina Bis. L’infaticabile corsa è stata ripresa da un automobilista, stupito dall’insolita presenza, che viaggiava a bordo della sua vettura nel tratto compreso tra Volturara Irpina e Sorbo Serpico. Allertate le forze dell’ordine. Il cinghiale è poi scappato nelle campagne circostanti, senza causare incidenti o problemi alla circolazione lungo la strada a scorrimento veloce.

I precedenti

Giorni addietro ben dieci cinghiali hanno raggiunto il centro abitato della frazione Villa San Nicola di Cesinali alla ricerca di cibo. Sempre più cinghiali, in tutti i modi, in Campania e non solo, si avvicinano frequentemente nell’abitato. Questo è in infatti solo l’ultimo di una serie di episodi del genere.