Rapina a mano armata a Nocera inferiore dove un uomo ha colpito in pieno centro. Dalle immagini fornite delle telecamere di sorveglianza la rapina è avvenuta intorno alle 19:00: il delinquente si introduce nel negozio armato di coltello, si dirige verso la cassa dove la commessa impietrita assiste a come viene svaligiata la cassa. CLICCA QUI PER IL VIDEO.

“Ha agito indisturbato, quasi come se non temesse nulla. E’ ora di rendere la vita difficile a questi delinquenti, devono temere le conseguenze delle loro malefatte. Non deve essere la gente perbene e onesta a sentirsi sempre più indifesa e esposta a pericoli. Fra le mille difficoltà che affrontano i commercianti in questo periodo, non possono dover dare conto pure ai questi criminali. Chiediamo il pugno duro per ristabilire la vivibilità nei nostri territori. Le strade meno affollate, per effetto delle ristrettezze da pandemia, non siano un lasciapassare per i delinquenti che possono agire più tranquillamente, in contesti che si prestano meglio alle loro scorribande. Sono indispensabili quanto necessari controlli serrati e pene severe”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.