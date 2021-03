E’ in programma per oggi una nuova riunione della cabina di regia del governo per affrontare l’emergenza Coronavirus. Se da una parte si lavora per pianificare una campagna vaccinale piu’ efficace. Con la possibilita’ di utilizzare il vaccino AstraZeneca anche per gli over 65, dall’altra non sono escluse nuove misure restrittive. Con la curva del contagio in risalita, la diffusione delle varianti e la situazione delle terapie intensive. I ministri competenti, Roberto Speranza e Mariastella Gelmini, con Agostino Miozzo del Cts e il commissario per l’emergenza, Giuseppe Figliuolo, potrebbero valutare una ulteriore stretta. Pasqua dovrebbe essere come Natale: tutti in Zona Rossa.

Le misure

Al vaglio di governo ed esperti la possibilita’ di anticipare il coprifuoco e di estendere il parametro gia’ applicato per la chiusura delle scuole dei 250 casi positivi su 100 mila persone per far scattare in automatico la zona rossa. Si valutera’ anche l’istituzione di lockdown nei fine settimana per tentare di ridurre la curva dei contagi legati a un aumento della mobilita’ e delle attivita’ sociali.