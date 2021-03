Non erano lesioni da parto ma ustioni, secondo i medici dell’ospedale Santobono di Napoli, le ferite riscontrate sul neonato nato prematuramente all’ottavo mese di gestazione quattro giorni fa in un’abitazione di Portici (Napoli). Il piccolo e la madre soccorsi nel primo pomeriggio dai carabinieri e dal 118 sono quindi finiti in ospedale

Le possibili cause

Le ustioni potrebbero essere riconducibili a immersione in acqua troppo calda o, anche, all’uso di detergenti inappropriati. Il bimbo e’ in prognosi riservata. La posizione dei genitori, un 46enne e una 36enne con problemi psichici, e’ al vaglio dei carabinieri e della Procura di Napoli.