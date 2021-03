Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana a ridosso del ritorno della Campania in “zona rossa”. A San Gennaro Vesuviano la Compagnia di Ottaviano ha sanzionato la titolare di un centro sportivo e i partecipanti ad una partita di calcetto. Mentre il Gruppo di Frattamaggiore e la Compagnia di Casalnuovo hanno verbalizzato, rispettivamente a Caivano e a San Sebastiano al Vesuvio, i gestori e i clienti di due palestre. Erano in funzione e aperte al pubblico nonostante i divieti.

Il bilancio

In totale, tra venerdi’ e domenica, controllate tra il capoluogo e la provincia 1391 persone e 175 attivita’ commerciali, 159 le sanzioni complessive. Il potenziamento dei controlli ha riguardato in particolare il Lungomare, via Partenope, via Chiatamone, via Toledo, piazza Rodino’, via Chiaia, i Decumani, il Vomero.