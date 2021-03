Tommaso Sorrentino, noto imprenditore di Palma Campania ha perso la vita a 49 anni lo scorso 27 febbraio a causa di un incidente in moto. Sorrentino si occupava di calzature ed era molto conosciuto e ben voluto in città. Aveva un sogno: costruire un campo di street basket aperto a tutti in città.

L’iniziativa

Così il figlio Luigi, presidente dell’associazione Palma Sociale, con il supporto dell’associazione stessa, degli amici, della famiglia e dell’intera comunità cittadina, ha deciso di avviare una raccolta fondi su GoFundMe per realizzare l’idea di Tommaso. L’iniziativa prevede la realizzazione di un campo di street basket e football, aperto a tutti e gratuito. Come voleva Tommaso, a cui verrà intitolata l’iniziativa, nel centro di Palma Campania. “Verranno inoltre messi a disposizione – scrive Luigi Sorrentino – corsi gratuiti di basket e di calcetto, offrendo a ragazzi e bambini un’opportunità di gioco sana e lontana dalla sempre più invasiva tecnologia”.

Le parole del figlio

“Gran parte delle spese per la realizzazione saranno coperte dalla famiglia, dall’associazione e dagli amici – prosegue Luigi – ma purtroppo non è abbastanza; pertanto speriamo nel contributo di tutti coloro che abbracciano il progetto per portare avanti la memoria del nostro caro Tommaso ed offrire uno spazio sociale alla nostra comunità”.