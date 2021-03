Ha difeso i suoi sessanta dipendenti che aspettavano invano la cassa integrazione. Ha pagato gli stipendi nonostante la chiusura del suo ristorante nel periodo di lockdown per il Covid 19. Per questo Coldiretti Campania e Coldiretti Donne Impresa Campania hanno deciso di scegliere Assunta Pacifico. La titolare di uno storico ristorante nel centro di Napoli, ‘A figlia d”o marenaro, come testimonial regionale dell’iniziativa nazionale #solodalcuore.

La mobilitazione

Si tratta di una mobilitazione di solidarieta’ con la quale le imprenditrici agricole della Coldiretti stanno raccogliendo fondi per la costruzione in Africa di un reparto di maternita’ e di una scuola per neo ostetriche a Rumbek, in Sud Sudan”.