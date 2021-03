Era in isolamento per Covid e si è sentito male. Così è arrivato lo staff dell’automedica comunale e la dottoressa si è resa conto che quel malore non aveva nulla a che fare con il Coronavirus. Si trattava di altro, ed in questo modo il paziente è salvo. I fatti ieri ad Ottaviano, grazie al medico Carlotta Cacchioni ed al soccorritore Antonio Maione. Il paziente 74enne ha avuto un forte malessere, così la moglie ha chiamato il servizio di assistenza domiciliare istituito dal Comune. Il medico ha però capito che la positività al Covid non era il motivo del malore, ed ha subito chiesto di portare l’anziano al pronto soccorso nonostante anche qualche reticenza dei familiari. Una volta giunti a Nola i sanitari hanno diagnosticato una forma di aneurisma iliaca per cui serviva operare con urgenza al cuore.

Da Nola la corsa al Covid Hospital San Giovanni Bosco di Napoli. Qui l’uomo è finito subito sotto ai ferri, per un’operazione che nell’immediato gli ha salvato la vita. Tutto grazie all’intuizione del medico di Ottaviano. Nel nosocomio partenopeo l’intervento è stato in tutta sicurezza antiCovid, l’ospedale è infatti tra quelli attrezzati per operare i pazienti affetti dal Coronavirus.