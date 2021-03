“Anche oggi Ottaviano piange una vittima del covid: ci ha lasciato un altro nostro concittadino, ucciso da questo terribile virus. Un abbraccio fortissimo alla famiglia Di Palma, a loro va la vicinanza di tutta la città”. Ad annunciarlo il sindaco, Luca Capasso, attraverso i social. Proprio ieri il primo cittadini aveva ammoniti una parte della popolazione per gli assembramenti che hanno provocato decine di nuovi contagi in pochi giorni.

Il sindaco

“Smettetela di fingere che il virus non c’è. Anzi, smettiamola. A Ottaviano abbiamo avuto morti e malati gravi, ma evidentemente nemmeno la morte ci ha insegnato nulla. Capisco che la gente non ce la fa più, nessuno di noi ce la fa più. Ma il virus non è sparito e i vaccini non decollano ancora, per cui ci dobbiamo ancora salvare da soli. Vi anticipo che a giorni adotteremo misure più drastiche, ma resta necessaria la collaborazione di tutti”, aveva scritto Capasso.