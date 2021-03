Ha confermato la propria confessione anche davanti al pm, nel corso dell’interrogatorio che si è svolto nel pomeriggio a Terni, Pinotto Iacomino, il 43enne della provincia di Napoli accusato dell’omicidio della ex moglie Ornella Pinto, avvenuto la notte scorsa nel capoluogo campano.

Il delitto – in base a quanto si apprende da fonti investigative – sarebbe avvenuto dopo una lite. In casa, al momento dell’omicidio, era presente anche il figlio minorenne della coppia. L’uomo è scappato fino in Umbria, poi si è costituito.