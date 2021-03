Ordinanza ultra restrittiva quella firmata per la Settimana Santa dal sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga. I contagi nei giorni scorsi sono risaliti, dunque per evitare gli assembramenti pasquali ecco i due provvedimenti principali. Dovranno restare chiuse, dalle 14 di domenica 4 aprile e per l’intera giornata di lunedì 5 aprile, tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale. Dunque, si può aprire al massimo la mattina di Pasqua, poi le serrande si possono rialzare solo il martedì.

Giovedì, venerdì e sabato Santo, inoltre, dalle 17 alle 22, sarà interdetta la circolazione e la sosta su tutta via De Marinis. Giornate in cui nella parrocchia di Sant’Antonio da Padova è atteso il vescovo Giuseppe Giudice per il triduo pasquale. L’obiettivo in questo caso sembra quello di evitare assembramenti all’esterno del luogo sacro, consentendo l’ingresso naturalmente solo con i dpi.