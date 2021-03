Anche Palma Campania costretta ad una nuova ordinanza per ridurre il contagio in questa terza ondata del Covid. Scattano infatti le nuove regole del sindaco Nello Donnarumma per evitare gli assembramenti. C’è infatti adesso il divieto di circolazione dalle ore 18 per tutti i ciclomotori e minicar con alla guida minori di 18 anni. Inoltre il divieto di circolazione dalle 18 in via Ugo Di Fazio e via D’Antonio eccetto residenti, supermercati chiusi di domenica pomeriggio e accesso ai parchi giochi solo per soggetti con disabilità accompagnati.

La doppia firma

Tra le altre cose i minori da 14 a 18 anni non ancora compiuti potranno circolare sempre per motivi ritenuti inderogabili. Ma loro autocertificazione, obbligatoria in Zona Rossa, dovrà essere controfirmata da un genitore. Un modo, dunque, anche questo per impedire passeggiate inutili in città.