I Carabinieri della stazione di Torre del Greco insieme a quelli del nucleo operativo dell’ispettorato del lavoro di Napoli hanno ispezionato diverse attività. I controlli nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli. Durante le operazioni – finalizzate al contrasto delle condotte illecite in materia di lavoro sommerso e sicurezza dei luoghi di lavoro – i carabinieri hanno controllato un cantiere in via Nazionale. I due operai presenti – che erano entrambi in nero. Stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione di una facciata in prossimità di una linea elettrica. Tutto inoltre senza alcuna precauzione e rischiando così di folgorarsi.

L’attività è sospesa e i militari dell’arma hanno denunciato a piede libero l’amministratore unico della società edile. Per l’uomo anche sanzioni amministrative per circa 8mila euro e penali per 9mila e 600 euro. Contestate anche due violazioni in materia covid 19: l’amministratore unico ha infatti omesso di fornire le informazioni anti-contagio ai lavoratori e non ha permesso l’uso di dispositivi disinfettanti.