A Boscotrecase non ci sono più posti disponibili al Covid Hospital. Negli ultimi giorni l’aumento dei contagi in Campania ha portato il Sant’Anna-Madonna della Neve a essere di nuovo sold out come nello scorso autunno. Sono, quindi, poco più di 100 i pazienti ricoverati nella struttura di Boscotrecase. Il nosocomio a breve dovrebbe essere ampliato con altri 30 posti di sub intensiva. Nei giorni scorsi, grazie all’intervento del direttore sanitario Savio Marziani e della direzione strategica, è stata anche scongiurata la chiusura del reparto di terapia intensiva.

Il personale

Lo staff di anestesisti è, infatti, rimpinguato con l’arrivo degli operatori notturni del Maresca di Torre del Greco. A Boscotrecase sono 13 i nuovi contagiati e 13 i guariti, nell’arco di due giorni, con un numero totale di 102 cittadini attualmente positivi al Covid.