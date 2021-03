Notte di fuoco in via Cavour a Torre Annunziata. Il portone di un pregiudicato della zona è stato raggiunto da sei colpi d’arma da fuoco poco dopo le ore 2. Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione oplontina per i primi rilievi necessari a stabilire traiettoria ed eventuali testimoni. L’obiettivo potrebbe essere un uomo che avrebbe nel suo passato già dei precedenti per droga.

Attualmente gli inquirenti non escludono alcuna pista, nemmeno quella di regolamenti di conti personali. Ma la più accreditata resta quella dello spaccio. Per fortuna la più classica delle “stese” malavitose non ha avuto conseguenze sulle persone.