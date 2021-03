“I controlli continuano. Altre sanzioni da 373,34 euro elevate per spostamenti non consentiti in zona rossa. Ulteriori controlli sul fronte del rispetto della raccolta differenziata: individuato trasgressore. Sanzione di 300 euro per lui”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, città dove in questi giorni si registra il numero più alto di controlli e multe di tutto il comprensorio.

La fascia tricolore continua: “Non è mai piacevole che cittadini debbano essere sanzionati, ma, come ho sempre detto, non essere sanzionati è facile. Basta rispettare la legge, non insudiciando la città con rifiuti non ben differenziati ed adeguandosi alle norme anti-covid”.