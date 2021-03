L’Ordine dei giornalisti della Campania denuncia quanto avvenuto oggi a Nola dove il giornalista Pasquale Napolitano, che era in compagnia di altre due persone, è stato avvicinato e pesantemente minacciato da un consigliere comunale. “Il mio nome lo devi dimenticare anche perchè tu non sei di Nola. Altrimenti scendo dalla macchina e ti massacro di botte”. E ancora: “Smettila, altrimenti vengo a prenderti fino a casa”.

“Napolitano ha subito presentato una dettagliata denuncia ai carabinieri. Ma questo episodio, non il primo che subisce, impone una misura di protezione per il giornalista. Come Ordine rivolgiamo un appello al prefetto affinché disponga una misura immediata”, si legge in una nota del presidente Odg Campania, Ottavio Lucarelli.