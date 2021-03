Lotta tra la vita e la morte il piccolo Vincenzo, nato sette giorni fa e da tre ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale Santobono di Napoli. Tutto a causa delle ustioni riscontrate dai medici sul corpo. Il neonato ieri ha subito un altro intervento, il primo però di un chirurgo plastico. Necessario, infatti, rimuovere le lesioni necrotiche e arginare i rischi di infezioni. «Il piccolo resta sedato per limitare il dolore e persiste la criticità delle sue condizioni. Non ci sono peggioramenti ma neanche miglioramenti. È in condizione di equilibrio artificiale – come sottolinea il dottor Antonino Di Toro, direttore della Terapia intensiva neonatale del Santobono – ovvero in alimentazione e ventilazione assistita. Speriamo nelle prossime ore di poter fargli ingerire almeno un po’ di latte e che migliorino le criticità polmonari e cardiorespiratorie».

Le indagini

Intanto proseguono anche le indagini sulla natura delle ustioni che potrebbero essere causate sì da acqua bollente, detergenti aggressivi ma anche dal taglio del cordone ombelicale mal eseguito. Con uso di attrezzi e stracci imbevuti di sostanze nocive. Le ustioni sul piccolo, infatti, sono tutte concentrate sulla parte anteriore del torace.