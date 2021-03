“E’ in prognosi riservata il piccolo, di appena 4 giorni, ricoverato al Santobono con ustioni gravissime che ricoprono il 16% del corpicino. Al momento il piccolo e’ in terapia intensiva ed e’ intubato, sedato e in assistenza ventilatoria. Le condizioni sono sempre critiche, ma stazionarie”: lo dichiara Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Ospedale pediatrico campano. “Ancora non e’ chiara l’origine delle ustioni – aggiunge – che sono profondissime e che oggi sono state sottoposte a nuovo bendaggio.

In contatto con Zurigo

I medici sono in contatto anche con il centro grandi ustioni pediatrico di Zurigo per offrire al piccolo tutte le cure necessarie. A tale proposito, si stanno diffondendo voci su raccolte fondi per sostenere i costi delle cure, ma smentisco categoricamente che l’azienda ospedaliera abbia chiesto di attivare raccolte fondi. Tutte le cure di cui questo bimbo avra’ bisogno, sentito anche il presidente De Luca, che sta seguendo da vicino la vicenda, saranno interamente a carico nostro e della Regione Campania” conclude Conenna.