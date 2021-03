Via alle sanzioni per chi a San Gennaro Vesuviano non rispetta le disposizioni antiCovid. Durante un controllo del territorio elevate ieri sera contravvenzioni per la mancata osservanza delle ultime disposizioni. Ad annunciarlo il sindaco Antonio Russo che sui propri canali social ha illustrato le operazioni messe in atto dalla polizia locale. In particolare le multe sono scattate per le attività commerciali che non rispettano gli orari di chiusura e per chi ha prodotto assembramenti.

Nelle ultime settimane la situazione Covid nella località sangennarese si è particolarmente complicata, al punto che sono servite misure stringenti. In tal senso i controlli sono aumentati come del resto in tutte le città dell’area vesuviana. L’obiettivo è superare anche questa terza ondata del Coronavirus nel miglior modo possibile.