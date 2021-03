Dramma nel volontariato e tra dei vigili del fuoco di Napoli. Addio a Susy Verde, soprannominata “mamma guerriera” che si è spenta a 39 anni. Una lotta al mieloma multiplo durata oltre 5 anni, una forma aggressiva di cancro che colpisce il midollo osseo e che raramente dà scampo. La 39enne ha salutato tutti questa notte, ad un mese dal suo compleanno. Susy era spostata con Fabrizio da 7 anni, insieme avevano avuto il piccolo Diego, 6 anni.

Il dolore social

L’ultimo post sui social a febbraio per il compleanno del piccolo: «Auguri al mio amore grande. Con la testa super dura proprio come me. E come diciamo noi, ti amo all’infinito. La tua mamma pasticciona». L’ultimo saluto dal papà Santino: «Figlia mia, questa volta non ti sei fermata in cima, sei andata oltre. Con la tua preziosa luce per illuminare il cielo e la strada del tuo piccolo Diego».