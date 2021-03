Addio al piccolo Andrea Cipullo. Il bimbo è morto nel sonno nei giorni scorsi nel Casertano, vittima della sindrome conosciuta come di morte nella culla. Ieri i parenti hanno celebrato i funerali nella chiesa della Madonna delle Grazie di Santa Maria Capua Vetere. il piccolo, dopo aver mangiato, era stato messo a dormire. Qando i genitori hanno provato a riprenderlo in braccio hanno fatto la tragica scoperta. Andrea non respirava più ed a nulla sono serviti i soccorsi del 118.

Dopo l’autopsia, la salma è stata liberata ed affidata ai familiari per i funerali. Non ci sono elementi diversi da quelli emersi in un primo momento, tutto lascia dunque pensare al purtroppo classico caso di “morte nella culla”. Casi che capitano tragicamente fino ad un anno di età e che sono tuttora senza spiegazione.