La sera del 15 marzo potrebbe essere caduto un piccolo meteorite in Molise. E’ la conclusione cui sono giunti i ricercatori di Rete Prisma, coordinati dall’Istituto nazionale di astrofisica. Tutto dopo una serie di calcoli svolti negli ultimi tre giorni in seguito all’apparizione di un bolide nei cieli dell’Italia centromeridionale. Il frammento, in base alle stime, dovrebbe essere precipitato nei pressi della localita’ di Temennotte, nel comune di Sant’Agapito (Isernia).

I dati in possesso

Rete Prisma afferma dunque che i dati presi in esame per la triangolazione sono quelli ottenuti dalla camera Prisma di Capua e di altre due camere. Son quelle appartenenti alla rete IMTN di Tortoreto e alla sezione di Caserta dell’Associazione Arma Aeronautica.