Sono dieci i titolari di cantieri edili denunciati dopo controlli dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Salerno, anche per l’incremento nella provincia del numero degli infortuni sul lavoro dall’inizio del 2021. I militari del Nil, coadiuvati dall’Arma territoriale, li hanno denunciati per violazioni inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, adottando altrettanti provvedimenti di sospensione dell’attivita’.

Sette sanzioni per la presenza in cantiere di lavoratori ‘in nero’, e tre per gravi violazioni del protocollo antiCovid- 19. Sono invece 18 i titolari di imprese edili sanzionati per la mancata attuazione del protocollo anticontagio.