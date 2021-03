Entrerà in vigore sabato 13 marzo alle ore 15, e non più da domani, lo stop allo svolgimento di fiere e mercati in Campania. Lo stabilisce un’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Con il nuovo atto è modificata la norma prevista nell’ordinanza firmata ieri e relativa a fiere e mercati.

La sospensione dello svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio riguarda anche quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. «Queste ultime attività – si legge nell’ordinanza – restano consentite nei negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, se provvisti di servizi igienici autonomi».