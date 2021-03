Lite tra rider a Napoli: 30enne finisce accoltellato, è grave

Rider di 30 anni accoltellato a Napoli in piazza Madonna dell’Arco a Miano nel corso di una rissa. Sarebbe coinvolto anche collega oltre ad altre persone. Forze dell’ordine al lavoro per identificare tutti. Secondo quanto si apprende la rissa potrebbe essersi scatenata proprio per questioni di lavoro. Forse una precedenza per le consegne davanti ad un fast food. Ma è tutto da chiarire.

Al giovane, trasportato al Cardarelli e in prognosi riservata, qualcuno ha inferto una coltellata al fianco. Poi la fuga con l’arrivo immediato delle forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire i fatti. Il ferimento è accaduto nei pressi del Mc Donald’s della zona. In ospedale per le cure anche un altro ragazzo, ma non è grave.