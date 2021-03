Chiusure per l’avanzamento dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari (tratta Napoli-Cancello). I fatti in capo a Rete Ferroviaria Italiana SpA, sono attive limitazioni al transito lungo le strade statali 162NC “Asse Mediano” e 162/Dir “del Centro Direzionale”. Qui nel territorio comunale di Acerra definite durante uno specifico incontro istituzionale tenutosi lo scorso 22 marzo presso la Prefettura.

I dettagli

Nel dettaglio sono attive alcune interdizioni per la circolazione fino alle ore 24.00 della prossima domenica 28 marzo. I lavori sono per l’esecuzione delle attivita’ di varo dell’impalcato di un viadotto ferroviario. Ponte che è interferente con la strada statale 162NC “Asse Mediano” al km 32,900 – In particolare e’ in vigore: la chiusura della SS162NC “Asse Mediano” dal km 32,000 al km 33,750, in entrambe le direzioni; – chiusura della SS162/dir “del Centro Direzionale” tra il km 15,750 ed il km 16,200, in entrambe le direzioni; – sulla SS7/bis tratta ‘Nola-Villa Literno’ la chiusura della rampa di uscita Lago Patria/Pomigliano al km 36,550 in direzione di Villa Literno e la chiusura dell’uscita Acerra/Lago Patria/Pomigliano al km 35,680 in direzione di Nola. I percorsi alternativi sono indicati in loco mediante segnaletica stradale.