“Contagi in aumento, indice di positività al Covid al 23%” “La curva dei contagi di Covid nel nostro comune sta salendo vertiginosamente, siamo al 23%. Invito la popolazione a non uscire di casa e a non creare assembramenti”, così il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno in appello video lanciato oggi attraverso l’agenzia Vista.

Gli ultimi numeri

Appena ieri ammontavano a 134 i positivi attivi, di cui 2 ricoverati in ospedale. Invece 141 le persone in sorveglianza sanitaria. Pure ha disposto per la giornata odierna la chiusura di tutti gli uffici comunali per consentire una sanificazione precauzionale. «A Somma Vesuviana abbiamo registriamo altri 29 nuovi positivi. Stiamo procedendo con multe e controlli a tappeto con l’impegno dei vigili urbani» ha detto il sindaco Salvatore Di Sarno.