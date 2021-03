Caccia ai rapinatori in fuga con un lampeggiante delle forze dell’ordine. E’ accaduto a Cancello Arnone dove i carabinieri hanno sorpreso un gruppetto di malviventi a rubare in un’abitazione di via Roma. Quando si sono accorti di essere scoperti i ladri si sono allontanati- Fuga a gran velocità a bordo di una Seat Leon inseguiti dai carabinieri che hanno esploso alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio.

La fuga

L’inseguimento si è protratto fino a Pescopagano dove, i banditi, approfittando dell’oscurità, sono riusciti a far perdere le loro tracce. Le ricerche, chiaramente, continuano per identificare gli autore del tentativo di furto nelle case.