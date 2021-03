Lacrime a Mugnano di Napoli per la scomparsa di Vittorio Della Rotonda, appena 15 anni. Vittorio si stava battendo con un male incurabile ed oggi la notizia del suo decesso ha fatto esplodere di dolore l’intera comunità a Nord di Napoli. Un triste epilogo che ha stretto il cuore ai concittadini che si sono stretti intorno alla famiglia via social. Difficile, infatti, fare di più in momenti di pandemia.

Il cordoglio

“La Comunità di Mugnano Libera si unisce al dolore della famiglia Della Rotonda per la perdita del figlio Vittorio,15 anni. Un momento di commozione per tutto il nostro territorio“, questo il post pubblicato nel gruppo Mugnano Libera dove è annunciato il decesso a dir poco prematuro.