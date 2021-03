Pompei che soffre di un disturbo dello spettro autistico. Il suo più grande problema è la completa assenza di comunicazione: non parla e non interagisce con gli altri in nessun modo. “In base ai tanti esami fatti – scrive sulla piattaforma Gaetano è un bambino di 8 anni diche soffre di un disturbo dello spettro autistico. Il suo più grande problema è la completa assenza di comunicazione: non parla e non interagisce con gli altri in nessun modo. “In base ai tanti esami fatti – scrive sulla piattaforma GoFundMe Fulvio Calabrese, papà del piccolo – abbiamo scoperto che una terapia in camera iperbarica potrebbe aiutarlo ad attivare la sfera della comunicazione. Purtroppo la possibilità di fare questa terapia richiede alti costi. Non solo per la procedura in sé, ma anche per il viaggio e per i giorni di lavoro persi”.

Così i genitori hanno deciso di avviare una raccolta online per “fare uscire finalmente ‘La voce di Gaetano’”, come la madre, Imma, ha scelto di chiamare il blog in cui racconta la loro quotidianità. “La nostra vita – aggiungono – è una vita silenziosa, fatta di tante spine nel cuore. Quando Gaetano ha fame, quando ha bisogno di andare in bagno, quando è stanco o quando ha bisogno semplicemente di un abbraccio, non sa come comunicarlo, ed ecco che si piomba in un inferno di pianti e autolesionismo”.