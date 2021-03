Ecco il bollettino covid della Città di Torre del Greco. In 24 ore si sono registrati 29 nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare. Numeri in netto calo rispetto a ieri dove si erano registrati ben 116 i casi. 27 invece le nuove guarigioni. Purtroppo si registrano anche 3 decessi, si tratta di: B.M. classe 1947; M.A. classe 1949 e M.G. classe 1954. A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale.

Continua, così, a mutare il bilancio della​ trecentocinquantesima giornata consecutiva di attività del ​ C.O.C.:​Totale ospedalizzati:​ 55; Totale in isolamento domiciliare:​ 1001; Totale guariti dal COVID 3570; Totale decessi:​ 117; Totale tamponi giornalieri: 165 i cui esiti saranno comunicati nei prossimi giorni. “Esprimo massima vicinanza – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti”.