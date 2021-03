La Costiera Franata

20 Marzo 2021, la situazione in costiera amalfitana sta franando, contagi in aumento, disagi, pioggia e solitudine, il governatore della Campania promette di vigilare sullo stato dei lavori, inerenti la messa in sicurezza e il ripristino della statale amalfitana, dopo la tremenda frana avvenuta appena dopo il centro della cittadina amalfitana.

La popolazione della costiera già messa in ginocchio dai mancati introiti, causa mancato turismo, non si fida, resta barricata nelle proprie abitazioni, aspettando il sole, un sole che possa rinfrancare gli animi di una popolazione che vive a 20 km della vita reale. Ristori in arrivo, odore di limone, sapore amaro di vaccini mai arrivati e già bloccati al semaforo, che avverte il restringimento della carreggiata, causa ennesima frana, tutti dimenticano la “divina” fino a quando non arriverà il sole, tutti avranno voglia di venire ad ammirare la bellezza di uno dei luoghi più belli del mondo, per poi andare via e sparire, dimenticare nuovamente, la speranza è che si possa costruire ora per rendere sicura ed agevole questa terra. Scendiamo, andiamo a fare una passeggiata sul lungomare..ah non si può, come se un paesino avesse lo stesso numero di persone di una grande città.