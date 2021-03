La Campania è una di quelle che potrebbe passare in rosso a partire da lunedì 8 marzo. La regione infatti si trova attualmente in zona arancione, ma presenta dati preoccupanti sui contagi e sembra viaggiare spedita vero il rischio alto. Sono infatti in aumento, specie quelli derivanti dalle varianti inglese e brasiliana. Così come sono in aumento i focolai e le terapie intensive di alcune aree sono tornate ad essere vicine alla sofferenza. L’indice Rt della settimana scorsa si attestava all’1.04 % e dai dati dell’Asl di Caserta ci sono 27 Comuni che a causa dei contagi sono da collocare in zona rossa.

Posti letto

La cabina di regia si è riunita ieri sono emerse difficoltà, riguardo alla disponibilità di posti letto, in tutte le aziende sanitarie. Le subintensive son infatti piene. Si è dato il via libera per attivare i reparti preparati e che vanno aperti di fronte alle emergenza. Tra questi Ospedale del Mare ma anche posti letto a Nola e Boscotrecase, dove adesso non c’è più un buco libero.