Da domani la Regione Campania sarà ufficialmente collocata in zona rossa. L’ordinanza, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, entrerà in vigore da lunedì e sarà valida per 15 giorni. Una decisione, quella di fare tutta la Regione rossa, fortemente voluta dal governatore Vincenzo De Luca. I numeri attuali infatti vedono la Campania arancione ma ulteriori dati forniti al Comitato Tecnico Scientifico e una nota del presidente De Luca, hanno spinto il governo a scegliere per misure più restrittive. Come spiegato all’interno dell’ordinanza firmata da Speranza.

“Vista la nota prot. Covid-19-1U del 5 marzo 2021, con la quale la Regione Campania ha rappresentato, sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica, la necessità di adottare «un regime di massimo rigore. Attraverso le misure che afferiscono alla cd. “zona rossa” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. E calibrate sulla effettiva situazione, in costante ed esponenziale aggravamento anche rispetto all’ultima rilevazione riportata nel report della Cabina di regia».