È caduta dalla finestra della sua abitazione e quando è stato trovato il suo corpo ormai senza vita. Per Irma De Luca non c’era ormai più nulla da fare. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di giovedì a Cimitile, nel Nolano. Irma, giovane e sorridente, si sarebbe suicidata. A darne notizia è il portale 80035.it- La notizia ha destato profondo cordoglio in quanti conoscevano Irma, che sembrava essere una ragazza solare e piena di vita.

Al momento c’è il massimo riserbo su quanto possa aver spinto la giovane a togliersi la vita. Non è chiaro se Irma abbia lasciato un bigliettino per spiegare il suo folle gesto, che ha gettato nello sconforto parenti ed amici. Sul caso indagano i carabinieri, che dovranno accertare i reali motivi per cui una ragazza di 26 anni abbia deciso di mettere fine alla sua esistenza.